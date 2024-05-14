Контракт Лички с «Динамо» продлился автоматически

Марцел Личка будет главным тренером «Динамо» и в следующем сезоне. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», у 46-летнего специалиста активировалась опция автоматического продления контракта с «бело-голубыми».

В договоре прописано, что контракт продлевается автоматически при попадании «Динамо» в тройку призёров Премьер-лиги. «Бело-голубые» уже точно не опустятся ниже третьего места.

На текущий момент «Динамо» лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» и «Краснодар» на два и на три очка соответственно. Чтобы точно оформить титул, команде Лички достаточно набрать четыре балла в оставшихся играх против «Крыльев Советов» и «Краснодара».