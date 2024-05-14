Ловчев объяснил, почему он против назначения Слишковича главным тренером «Спартака»

Владимир Слишкович с середины прошедшего апреля – временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». При нём «красно-белые» совсем не проигрывают, а также имеют шансы на медали РПЛ и Кубок России.

Но Евгений Ловчев, ветеран «Спартака» и эксперт считает, что Слишковича не стоит оставлять в клубе на посту главного тренера.

«Дошло до того, мол, давайте Слишковича оставим, потому что был же пример, когда Каррера стал чемпионом, может, и у него получится. Вы что, обалдели? По такому принципу надо тренера брать в команду? Где Каррера сейчас, кого он тренирует? Ну сделает он команду чемпионом один раз, дальше что?», - говорит Ловчев для «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Слишкович есть в списке тренеров, которые могут возглавить «Спартак» перед следующим сезоном.

«Мы говорим о работе, о том, чтобы команда на несколько лет вперед стала конкурентоспособной», - добавляет Ловчев.

Вечером вторника «Спартаку» предстоит сыграл в финале Пути регионов Кубка России против «Балтики» в Калининграде. Текстовую трансляцию этого матча проведёт наш портал.