Пименов считает, что «Зениту» пора обновлять состав

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о неудачных результатах «Зенита» этой весной.

Пименов считает, что все давно шло к таким результатам, но ранее «Зенит» вывозил за счет мастерства игроков, а теперь этого недостаточно.

— Уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что, не прикладывая сто процентов сил, можно победить, — цитирует Пименова Metaratings.

По итогам 28 туров подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 51 балл.

19 мая «Зенит» встретится на выезде с «Ахматом». Начало игры 29-го тура РПЛ запланировано на 19:00 по мск.