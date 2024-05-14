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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов считает, что «Зениту» пора обновлять состав

14 Мая 2024 • 18:15 Комментировать (2)
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о неудачных результатах «Зенита» этой весной.

Пименов считает, что все давно шло к таким результатам, но ранее «Зенит» вывозил за счет мастерства игроков, а теперь этого недостаточно.

— Уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что, не прикладывая сто процентов сил, можно победить, — цитирует Пименова Metaratings.

По итогам 28 туров подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 51 балл.

19 мая «Зенит» встретится на выезде с «Ахматом». Начало игры 29-го тура РПЛ запланировано на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Руслан Пименов

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Комментарии (2) Все комментарии
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superzina
14 Мая 2024 в 18:41
Поздравляю всех болельщиков Зенита с 16-ой годовщиной Победы в финале Кубка УЕФА , который состоялся 14 мая 2008 года, на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.
superzina
14 Мая 2024 в 18:40
" ранее «Зенит» вывозил за счет мастерства игроков, а теперь этого недостаточно " - это в самую точку .
Теперь потребовалось уже и выстроить игру . А с этим у ГТ и ТШ оказалось слабо !
Так не проще ли обновить ГТ и ТШ ? !
Мне кажется и проще , и давно пора !
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