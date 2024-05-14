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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов» — Аленичев

14 Мая 2024 • 17:53 Комментировать

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.

Специалист заявил, что считает текущий лимит нормальным, ведь если российский игрок будет лучше иностранца, то играть будет именно он — тренер себе не враг.

— Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов, — приводит слова Аленичева Sport24.

Напомним, на данный момент на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

После 28 туров лидером чемпионата России является московское «Динамо», в копилке которого 53 балла. Следующий тур РПЛ должен стартовать в субботу, 18 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев
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