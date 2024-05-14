«Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов» — Аленичев

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.
Специалист заявил, что считает текущий лимит нормальным, ведь если российский игрок будет лучше иностранца, то играть будет именно он — тренер себе не враг.
— Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов, — приводит слова Аленичева Sport24.
Напомним, на данный момент на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.
После 28 туров лидером чемпионата России является московское «Динамо», в копилке которого 53 балла. Следующий тур РПЛ должен стартовать в субботу, 18 мая.
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