Радченко считает, что Ла Лига подойдёт Тюкавину

Российский тренер Дмитрий Радченко высказался о возможном трансфере нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Атлетико».

По мнению специалиста, вряд ли информация об интересе «матрасников» к россиянину является правдивой, ведь это большой клуб с серьезными задачами.

«Костя очень быстрый и техничный игрок, а также у него есть голевое чутье. Поэтому ему подошел бы испанский чемпионат, а именно — команда, которая играет в комбинационный футбол», — цитирует Радченко «Чемпионат».

В этом сезоне Тюкавин провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и записал в свой актив десять голевых передач.