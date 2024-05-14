Пименов: Тюкавин в «Атлетико»? Пусть сначала выиграет РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Атлетико» Мадрид.

Ранее появилась информация, молодой форвард может продолжить карьеру в Испании.

Пименов признался, что ему было бы интересно посмотреть за Тюкавиным в «Атлетико».

«Но пусть Тюкавин сначала выиграет чемпионат вместе с «Динамо» и только после этого можно ехать в такую команду», — приводит слова Пименова «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 нападающий забил 17 мячей и стал автором десяти ассистов в 36 играх текущего сезона.

Трудовой договор Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.