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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: Тюкавин в «Атлетико»? Пусть сначала выиграет РПЛ

14 Мая 2024 • 17:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Атлетико» Мадрид.

Ранее появилась информация, молодой форвард может продолжить карьеру в Испании.

Пименов признался, что ему было бы интересно посмотреть за Тюкавиным в «Атлетико».

«Но пусть Тюкавин сначала выиграет чемпионат вместе с «Динамо» и только после этого можно ехать в такую команду», — приводит слова Пименова «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 нападающий забил 17 мячей и стал автором десяти ассистов в 36 играх текущего сезона.

Трудовой договор Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Атлетико Мадрид Динамо Москва Руслан Пименов Константин Тюкавин ещё теги

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