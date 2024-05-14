​Сёмин: «Зенит» - один из лучших европейских клубов»

В «Зените» анонсировали продление контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком. Комментарий на этот счёт дал известный специалист Юрий Сёмин.

«Это соглашение не несёт никаких рисков ни для тренера, ни для клуба. «Зенит» - один из лучших европейских клубов, в котором все были бы счастливы поработать. Многие даже мечтают о работе в питерском клубе», - цитирует Сёмина Sport24.

Сёмин также отметил, что Семак заслужил длительный контракт своими результатами.

Как известно, «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. Сейчас, за два тура до финиша чемпионата, питерцы занимают второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.