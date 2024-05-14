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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов — о чемпионстве «Динамо»: «Это будет щелчком для «Зенита»

14 Мая 2024 • 17:12 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о возможном чемпионстве «Динамо».

«Это будет щелчком для «Зенита». «Зенит» считал и считает себя лучшей командой, но, когда ты в такой ситуации не добиваешься результата, конечно, это удар по самолюбию», — приводит слова Бушманова Metaratings.

На данный момент «сине-бело-голубые» находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 28 игр в копилке команды 51 балл. Отставание «Зенита» от лидирующего «Динамо» составляет два очка.

В предстоящем туре РПЛ «Зенит» будет гостить у «Ахмата», а «Динамо» на своем поле встретится с «Крыльями Советов».

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