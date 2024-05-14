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Агент Сутормина раскрыл информацию о будущем игрока

14 Мая 2024 • 16:42 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
18.05 19:00

Александр Клюев, агент вингера «Сочи» Алексея Сутормина, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Напомним, Сутормин выступает за «Сочи» на правах аренды. Трудовой договор игрока принадлежит «Зениту».

«Пока все просто: у Лёши еще один год контракта с «Зенитом» и он летом вернется в клуб, а дальше уже будем смотреть», — приводит слова Клюева Metaratings.

В текущей кампании 30-летний Сутормин принял участие в восьми матчах за «Сочи», забил два мяча и записал на свой счет один голевой пас.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Сутормина составляет полтора миллиона евро.

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