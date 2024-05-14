​Пивоваренная компания «Балтика» может стать спонсором РПЛ

Пивоваренная компания «Балтика» может стать спонсором Российской премьер-лиги. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», стороны близки к подписанию соответствующего контракта.

По данным источника, речь идёт о договоре на два года на сумму в 300 миллионов рублей без учёта рекламы на телевидении и при отдельном бюджете на маркетинг.

Отмечается, что соглашение не будет предусматривать продажу безалкогольного пива на матчах чемпионата России, к тому же у клубов есть свои договорённости с пивоваренными компаниями. Речь идёт лишь об упоминании бренда «Балтика» на площадках РПЛ.