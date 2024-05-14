Травма Бабича оказалась серьёзной — игрок может пропустить Евро

Защитник «Спартака» Срджан Бабич может пропустить предстоящий чемпионат Европы.

Напомним, 28-летний серб получил травму в начале мая в кубковом матче с «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», скорее всего, Бабич больше не сможет помочь «Спартаку» до конца сезона. Сообщается, что повреждение защитника оказалось серьезным, из-за чего он может не попасть на Евро-2024. Напомним, турнир стартует 14 июня и продлится до 14 июля.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 23 матчах за «Спартак» и отметился тремя забитыми мячами.

Сегодня, 14 мая, «Спартак» сыграет в гостях с «Балтикой». Финальный матч Кубка России Пути регионов начнется в 20:45 по мск. Текстовая трансляция будет доступна по ссылке.