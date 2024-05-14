Бонгонда рассказал, как долго он планирует играть за «Спартак»

Игрок столичного «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос, сколько он планирует выступать за команду.

«Надеюсь, «Спартак» даст мне возможность выступать до тех пор, пока я буду приносить пользу. Я счастлив здесь находиться. Хочу как можно дольше выступать за этот клуб», — приводит слова Бонгонды Metaratings.

Напомним, нападающий присоединился к «Спартаку» прошлым летом, перебравшись из «Кадиса». За это время он сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт Бонгонды со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.