Бонгонда ответил, сможет ли он заменить Промеса

Футболист «Спартака» Тео Бонгонда высказался о нападающем команды Квинси Промесе.

Напомним, нидерландец находится под стражей в ОАЭ и может быть экстрадирован на родину, где приговорен к 7,5 годам колонии.

Бонгонда заявил, что «Спартаку» будет тяжело пережить отсутствие Промеса, ведь он был лучшим игроком команды.

«Смогу ли я заменить Промеса? Он выиграл здесь все. Я только приехал, пока не претендую на это», — цитирует Бонгонду Metaratings.

Напомним, Промес провел в «Спартаке» уже семь лет. За это время он выиграл чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. Контракт нападающего с командой рассчитан до лета 2025 года.