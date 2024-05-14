​В «Локомотиве» отреагировали на информацию о решении продлить контракт с Галактионовым

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, прокомментировал информацию о том, что клуб решил продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

По словам Нагорных, на текущий момент никаких решений по будущему Галактионова принято не было.

«В клубе принято решение, что все вопросы будут рассматриваться только после окончания сезона», - слова Нагорных приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

На текущий момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 18 мая, - против «Факела».