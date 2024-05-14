​«Стыд!»: В Госдуме недовольны количеством легионеров в РПЛ

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, обрушился с критикой на устройство спорта в стране. В числе прочего политик затронул лимит на легионеров, который действует в российском футболе на сегодняшний день. Володин считает, что иностранных футболистов слишком много.

«Всё это достало. Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд!» - сказал Володин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Володин добавил, что правительство должно предпринимать меры, что на поле выходили российские футболисты.

В настоящий момент клубы РПЛ могут заявить на сезон 14 легионеров. Пи этом на поле одновременно могут играть не более 8 иностранцев.