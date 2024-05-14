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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Стыд!»: В Госдуме недовольны количеством легионеров в РПЛ

14 Мая 2024 • 15:08 Комментировать (2)

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, обрушился с критикой на устройство спорта в стране. В числе прочего политик затронул лимит на легионеров, который действует в российском футболе на сегодняшний день. Володин считает, что иностранных футболистов слишком много.

«Всё это достало. Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд!» - сказал Володин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Володин добавил, что правительство должно предпринимать меры, что на поле выходили российские футболисты.

В настоящий момент клубы РПЛ могут заявить на сезон 14 легионеров. Пи этом на поле одновременно могут играть не более 8 иностранцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Володин лимит на легионеров РПЛ ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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redwhite1959
14 Мая 2024 в 15:59
На поле одновременно могут играть не более трёх иностранцев, в игре должны принимать участие трое воспитанников клуба не старше 23 лет ( игровое время каждого должно быть не менее 30 минут за исключением получения травмы кого-то из них и замены в этом промежутке времени ), трансферная стоимость игроков команды в заявке не должна превышать 70 млн. евро и быть не ниже 30 млн. евро - по курсу на сегодняшний день ). И тогда - всё будет по Володину!
Cruyff
14 Мая 2024 в 15:15
Бедный Семак с кем же он теперь играть будет с Ерохиным(придётся продлять) с Суторминым (срочно возвращать) с Адамовым(тоже), а ещё супер защитник Чистяков есть, который в Сочи сидит на лавке видать у него доля такая сидеть на лавке есть ещё Бакаев где то в пустыне затерялся классная будет компания для Семака в год 100-я клуба я б на его месте точно не согласился продлеваться хотя деньги решают всё...
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