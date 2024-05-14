Агент Николсона прокомментировал слухи о проблемах игрока с дисциплиной

Ненад Портега, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, в эксклюзивной беседе с сетевоым изданием «Евро-Футбол.Ру» высказался о слухах, согласно которым ямаец испытывает проблемы с дисциплиной. Напомним, этот сезон 27-летний форвард проводит на правах аренды за французский «Клермон».

«Как всегда эти неприятные слухи, никаких проблем с дисциплиной у Шамара нет. У него есть некоторые проблемы со спиной, но не стоит переживать, ничего серьёзного. Его будущее станет понятно летом», – сказал агент.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Николсон отметился 4 голами и 3 ассистами в 26 матчах.