Раскрыты трансферные цели «Локомотива»

Названы позиции, которые столичный «Локомотив» хочет усилить в ближайшее трансферное окно.

Как утверждает «Чемпионат», «железнодорожники» планируют приобрести центрального нападающего и еще одного игрока в группу атаки.

Ранее сообщалось, что ряд футболистов точно покинут «Локомотив» по окончании текущего сезона. Одним из таких игроков станет форвард Артём Дзюба.

После 28 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.

В субботу, 18 мая, команда Михаила Галактионова примет на своем поле «Факел» в рамках 29-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск.