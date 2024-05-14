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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыты трансферные цели «Локомотива» слухи

14 Мая 2024 • 15:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
18.05 16:30

Названы позиции, которые столичный «Локомотив» хочет усилить в ближайшее трансферное окно.

Как утверждает «Чемпионат», «железнодорожники» планируют приобрести центрального нападающего и еще одного игрока в группу атаки.

Ранее сообщалось, что ряд футболистов точно покинут «Локомотив» по окончании текущего сезона. Одним из таких игроков станет форвард Артём Дзюба.

После 28 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.

В субботу, 18 мая, команда Михаила Галактионова примет на своем поле «Факел» в рамках 29-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва трансферы футбола - лето 2024

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