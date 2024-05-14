​Тюкавин и «Атлетико» - появилась новая информация

Нападающего «Динамо» Константина Тюкавина связывают с топ-клубом – с мадридским «Атлетико». На информацию отреагировал известный журналист Константин Алексеев посредством своего телеграм-канала «Alexeev ньюс».

По данным источника, «Атлетико» не обращался в «Динамо» по поводу возможного трансфера Тюкавина. В то же время отмечается, что московский клуб не будет готов продавать 21-летнего форварда дешевле, чем за ту сумму, которая прописана в контракте как опция выкупа. Речь идёт о 20 миллионах евро.

В 36 официальных матчах сезона 2023/2024 Константин Тюкавин записал на свой счёт 17 голов.