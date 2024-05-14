Названа причина продления контракта «Локомотива» с Галактионовым

Стало известно, почему руководство «Локомотива» решило сохранить Михаила Галактионова на посту главного тренера.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» продлят контракт с 39-летним специалистом до 2026 года.

По сведениям «Чемпионата», «Локомотив» решил отказаться от смены тренера из-за вероятной перестройки команды. Сообщается, что потенциальные кандидаты, которыми были Марко Николич и Станислав Черчесов, потребовали бы обновление состава, но сейчас у клуба нет на это финансовых возможностей.

«Локомотив» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 47 очков после 28 туров.