Бонгонда: «Спартак» заслуживает стать чемпионом РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда ответил, кто из действующих лидеров РПЛ больше заслуживает золотых медалей.

«Ха, я не могу ответить на этот вопрос. Могу сказать только, что «Спартак», — заявил Бонгонда Metaratings.

По итогам 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 46 набранных очков.

В следующем туре чемпионата России подопечные Владимира Слишковича примут на своем поле казанский «Рубин». Игра между командами состоится в воскресенье, 19 мая. Старт поединка запланирован на 14:15 по московскому времени.