Бонгонда — о Слишковиче: «Если человек честен со мной, я буду бороться за него»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда высказался о том, что в двух турах подряд признавался лучшим игроком матча.

Футболист заявил, что эти награды он получил благодаря доверию со стороны Владимира Слишковича.

«Если другой человек по отношению ко мне честен и справедлив, я буду бороться за него. А если ты немного фальшивишь со мной, то ситуация будет усложняться», — приводит слова Бонгонды Metaratings.

Слишкович сменил Абаскаля в середине апреля. Под руководством боснийского тренера «Спартак» ни разу не проиграл в семи матчах.

14 мая «Спартак» встретится в гостях с «Балтикой». Начало финальной игры Кубка России Пути регионов запланировано на 20:45 по мск.