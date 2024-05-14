Бонгонда рассказал, что изменилось при Слишковиче

Футболист «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос, что изменилось в команде после назначения Владимира Слишковича.

«Немногое поменялось. Слишкович просто дает нам больше свободы. Думаю, это заметно на поле. У нас ни одного поражения с ним», — цитирует Бонгонду Metaratings.

Игрок отметил, что также изменился стиль общения игроков с тренером.

В текущем сезоне вингер принял участие в 23 матчах чемпионата России, в которых забил семь мячей и записал в свой актив два голевых паса.

Стоит сказать, что под руководством Слишковича «Спартак» провел уже семь матчей, одержал четыре победы и три раза сыграл вничью.