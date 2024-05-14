Агент Тюкавина – об интересе «Атлетико»: «Кто-то туфту напишет, а я должен комментировать»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию об интересе мадридского «Атлетико» к российскому футболисту.

«Кто-то туфту напишет, а я должен комментировать. Не буду говорить, с кем и какие переговоры идут. Есть интерес, другие моменты, но я не буду это комментировать», – приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

Отметим, что после 35 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 70 набранных очков.