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Агент Тюкавина – об интересе «Атлетико»: «Кто-то туфту напишет, а я должен комментировать»

14 Мая 2024 • 14:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию об интересе мадридского «Атлетико» к российскому футболисту.

«Кто-то туфту напишет, а я должен комментировать. Не буду говорить, с кем и какие переговоры идут. Есть интерес, другие моменты, но я не буду это комментировать», – приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за  «Динамо» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро. 

Отметим, что после 35 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 70 набранных очков. 

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