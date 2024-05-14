Бонгонда: Возможно, в другом клубе у Абаскаля всё получится

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«У Абаскаля был свой путь. В «Спартаке» он не смог добиться того, чего хотел. Но, может быть, в другом клубе у него все сложится чудесным образом», — приводит слова Бонгонды Metaratings.

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. Под его руководством столичный клуб выиграл бронзовые медали Российской премьер-лиги.

В апреле Абаскаль был отправлен в отставку. Его место занял 41-летний Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанца.