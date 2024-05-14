Радимов: «Я бы не сказал, что «Зенит» фаворит в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» встретятся в гостях с «Ахматом».

По мнению эксперта, в Грозном «сине-бело-голубым» придётся непросто, так как «Ахмат», одержавший пять побед в последних пяти матчах, находится сейчас в хорошей форме.

«Зениту» необходима победа, но «Ахмат» на своём поле, который вообще исторически против «Зенита» играет довольно-таки успешно… Поэтому, несмотря на название команд, я бы не сказал, что фаворит здесь «Зенит», – цитирует Радимова «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоится 19 мая. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.