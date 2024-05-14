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Стал известен срок будущего контракта Галактионова с «Локомотивом» слухи

14 Мая 2024 • 13:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
18.05 16:30

Московский «Локомотив» продлит трудовой договор с наставником команды Михаилом Галактионовым.

Как стало известно «Чемпионату», срок нового соглашения составит два года. По информации источника, заработная плата Галактионова не изменится. На данный момент она составляет 60 миллионов рублей в год (около 610 тысяч евро).

Напомним, 39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Действующий контракт тренера с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня этого года.

По итогам 28 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 47 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

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