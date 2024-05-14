Стал известен срок будущего контракта Галактионова с «Локомотивом»

Московский «Локомотив» продлит трудовой договор с наставником команды Михаилом Галактионовым.

Как стало известно «Чемпионату», срок нового соглашения составит два года. По информации источника, заработная плата Галактионова не изменится. На данный момент она составляет 60 миллионов рублей в год (около 610 тысяч евро).

Напомним, 39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Действующий контракт тренера с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня этого года.

По итогам 28 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 47 набранных очков.