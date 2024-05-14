Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин может перейти в испанский топ-клуб слухи

14 Мая 2024 • 13:37 Комментировать (1)
Хетафе
...
Атлетико М
1 4.70 X 3.50 2 1.80
15.05 23:00

Российский нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин  может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

По сведениям источника, «Атлетико» следит за молодым форвардом. Отмечается, что трансфер может быть оформлен ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и записал на свой счет десять голевых передач.

Трудовой договор Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Динамо Москва Константин Тюкавин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Мая
13:57
«Хетафе» - «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle
00:16
Гризманн признан лучшим французским игроком, выступающим за рубежом 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
One Live
14 Мая 2024 в 14:30
Какие примитивные слухи распространяют у нас агенты)
Надо было ПСЖ или МС заряжать, врать так врать!!!))
Лунин или Куртуа: тренер «Реала» выбрал вратаря на финал Лиги чемпионов Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» «Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти обратился к Лунину и Куртуа перед финалом Лиги чемпионов Кроос может покинуть «Реал» из-за Мбаппе Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти «Реал» сделал предложение Кроосу Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Мая
14:30 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Спартак» заслуживает стать чемпионом РПЛ
14:21 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда — о Слишковиче: «Если человек честен со мной, я буду бороться за него»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда рассказал, что изменилось при Слишковиче
14:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина – об интересе «Атлетико»: «Кто-то туфту напишет, а я должен комментировать»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: Возможно, в другом клубе у Абаскаля всё получится
13:56 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Я бы не сказал, что «Зенит» фаворит в матче с «Ахматом»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Стал известен срок будущего контракта Галактионова с «Локомотивом» слухи
13:34 · Россия. Премьер-лига
Горшков считает, что неудачи «Зенита» связаны со спокойствием футболистов
13:29 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда рассказал, в какой момент его отношения с Абаскалем стали другими
13:18 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: Я обсуждал с Абаскалем игровое время, но ничего не изменилось 1
13:17 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Мне нравится Слишкович, Каррера тоже приходил в клуб без опыта работы главным»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов считает, что «Локомотив» и «Спартак» могут догнать «Краснодар»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Будет нелегко сделать, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Алвес: «Мы доминировали над «Пари НН»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Широков: «В «Спартаке» осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство» 1
Все новости
Рекомендуем