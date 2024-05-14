Российский нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

По сведениям источника, «Атлетико» следит за молодым форвардом. Отмечается, что трансфер может быть оформлен ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и записал на свой счет десять голевых передач.

Трудовой договор Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 миллионов евро.