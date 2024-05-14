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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков считает, что неудачи «Зенита» связаны со спокойствием футболистов

14 Мая 2024 • 13:34 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о неудачах петербургской команды в матчах чемпионата России.

Напомним, «сине-бело-голубые» проиграли три матча из своих последних четырёх и один раз сыграли вничью.

По мнению эксперта, неудачи «Зенита» не связаны с тем, что тренерский штаб команды не может настроить своих  футболистов.

«Не хватает агрессии, плохая реализация. Возможно, испытывают трудности со вскрытием плотной обороны соперника. Есть некое спокойствие у футболистов», – цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 19 мая против «Ахмата». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Горшков

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