Бонгонда рассказал, в какой момент его отношения с Абаскалем стали другими

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда признался, что экс-наставник команды Гильермо Абаскаль оштрафовал его на крупную сумму денег.

«После этого поменялось. Штраф был за опоздание после возвращения из сборной? Да, это было после возвращения из сборной», – приводит слова Бонгонды Metaratings.

В футболке «красно-белых» 28-летний нападающий появился на поле в 32 встречах во всех турнирах, забил семь голов и оформил два ассиста.

Сегодня, 14 мая, «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой» в рамках финального матча Кубка России Пути регионов. Стартовый состав арбитра должен будет прозвучать в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.