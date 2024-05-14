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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бонгонда рассказал, в какой момент его отношения с Абаскалем стали другими

14 Мая 2024 • 13:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда признался, что экс-наставник команды Гильермо Абаскаль оштрафовал его на крупную сумму денег.

«После этого поменялось. Штраф был за опоздание после возвращения из сборной? Да, это было после возвращения из сборной», – приводит слова Бонгонды Metaratings.

В футболке «красно-белых» 28-летний нападающий появился на поле в 32 встречах во всех турнирах, забил семь голов и оформил два ассиста.

Сегодня, 14 мая, «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой» в рамках финального матча Кубка России Пути регионов. Стартовый состав арбитра должен будет прозвучать в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Гильермо Абаскаль ещё теги

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Сегодня, 14 Мая
14:30 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Спартак» заслуживает стать чемпионом РПЛ
14:21 · Россия. Премьер-лига
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