Бонгонда: Я обсуждал с Абаскалем игровое время, но ничего не изменилось

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос, обсуждал ли он с Гильермо Абаскалем тему небольшого количества игрового времени.

«Я ему говорил об этом, но после ничего не изменилось. Думаю, дальше уже не было смысла говорить об этом», — приводит слова Бонгонды Metaratings.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 32 играх во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет две голевые передачи.

Напомним, Абаскаль был уволен с должности главного тренера «Спартака» в апреле. Исполняющим обязанности наставника «красно-белых» назначен Владимир Слишкович.

Контракт Бонгонды со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.