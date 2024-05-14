Шавло: «Мне нравится Слишкович, Каррера тоже приходил в клуб без опыта работы главным»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о будущем Владимира Слишковича, который сейчас исполняет обязанности главного тренера московской команды.

По мнению эксперта, Слишкович может остаться у руля «Спартака» на постоянной основе, так как при нём «красно-белые» показывают хорошие результаты.

«Мне нравится Слишкович, потому что он знает русский язык. Судя по тому, как играют футболисты «Спартака», контакт с тренером хороший. Каррера тоже приходил в клуб без опыта работы главным», – приводит слова Шавло «РБ Спорт».

После 28 туров чемпионата России «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 19 мая против «Рубина». Начало этой игры запланировано на 14:15 по московскому времени.