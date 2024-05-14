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Радимов считает, что «Локомотив» и «Спартак» могут догнать «Краснодар»

14 Мая 2024 • 13:08 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
18.05 19:00

Российский тренер Владислав Радимов высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за бронзу чемпионата России.

«Сейчас я абсолютно не уверен в том, что «Краснодар» выиграет в Сочи. Поэтому «Локомотив» еще вполне может его догнать. И «Спартак», —приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 28 туров «Краснодар» располагается на третьей строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 50 баллов. Ближайшими преследователями «быков» являются «Локомотив» (47 очков) и «Спартак» (46 очков).

18 мая «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи» в рамках 29-го тура РПЛ.  Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.

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СОЧИ КРАСНОДАР
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