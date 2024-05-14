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Агент: «Будет нелегко сделать, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве»

14 Мая 2024 • 13:08 Комментировать

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы хавбека столичного «Локомотива» Антона Миранчука, ответил на вопрос о будущем футболиста в стане «железнодорожников».

«Чтобы Антон дальше остался в «Локомотиве», нужно сделать какое-то предложение. Мы ждем, но его нет. Думаю, будет нелегко сделать, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве», - передает слова агента Metaratings.ru.

Трудовой договор Миранчука с московским клубом истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 36 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Вадим Шпинёв ещё теги
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