Игрок «Сочи» Алвес: «Мы доминировали над «Пари НН»

Защитник «Сочи» Марсело Алвес высказался о разгромной победе над «Пари НН» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ.

По мнению футболиста, южане превзошли своего соперника во всех компонентах игры и добились заслуженной победы.

«Мы полностью контролировали игру, особенно во втором тайме. «Пари НН» играл практически без мяча. Рад, что удалось выиграть, и сделать это с таким счётом. Мы доминировали, атаковали, и добились нужного результата», – цитирует Алвеса «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Сочи», набравший 23 очка в 28 матчах, занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. До конца сезона команде Роберта Морено осталось провести две игры.