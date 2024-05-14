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Игрок «Сочи» Алвес: «Мы доминировали над «Пари НН»

14 Мая 2024 • 12:59 Комментировать
Сочи
6:1
Пари НН

Защитник «Сочи» Марсело Алвес высказался о разгромной победе над «Пари НН» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ.

По мнению футболиста, южане превзошли своего соперника во всех компонентах игры и добились заслуженной победы.

«Мы полностью контролировали игру, особенно во втором тайме. «Пари НН» играл практически без мяча. Рад, что удалось выиграть, и сделать это с таким счётом. Мы доминировали, атаковали, и добились нужного результата», – цитирует Алвеса «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Сочи», набравший 23 очка в 28 матчах, занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. До конца сезона команде Роберта Морено осталось провести две игры. 

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