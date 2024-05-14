Широков: «В «Спартаке» осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство»

«Почему сезон «Спартака» провальный? С чего вдруг они должны выигрывать? «Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе. Осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство», - передает слова Широкова «Чемпионат».