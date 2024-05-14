Широков: «В «Спартаке» осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о московском «Спартаке».
«Почему сезон «Спартака» провальный? С чего вдруг они должны выигрывать? «Спартак» привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе. Осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство», - передает слова Широкова «Чемпионат».
За два тура до завершения сезона Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 46 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата «красно-белые» сыграют против казанского «Рубина».
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