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Радимов: «Глядя на игру «Динамо», я не могу с уверенностью сказать, что они обыграют Самару»

14 Мая 2024 • 12:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов».

Напомним, в своём предыдущем матче «бело-голубые» смогли вырвать победу у «Балтики» (3:2), забив два мяча в самой концовке игры.

По мнению Радимова, игра «бело-голубых» не внушает уверенности в том, что им удастся обыграть команду из Самары. 

«Динамо» молодцы, не бросают играть до конца. Но сказать, что «Динамо» сыграло хороший матч, я тоже не могу. При 1:2 забей «Балтика», и матч, конечно, был бы закончен. А так… Больше того, глядя на игру «Динамо», я не могу с уверенностью сказать, что они сейчас выйдут и обыграют Самару», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится 18 мая в Москве. Начало этой игры запланировано на 14:00 по местному времени. 

Отметим, что за два тура до финиша чемпионата России «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.  

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Крылья Советов Динамо Москва Владислав Радимов ещё теги

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