Экс-футболист «Динамо»: «Верю, что наконец-то «Зенит» не станет чемпионом»

Экс-футболист столичного «Динамо» Александр Сапета поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Рано, конечно, говорить, еще пару туров, но когда в другой раз? Поэтому я надеюсь и верю, что в этом году наконец-то «Зенит» не станет чемпионом, а станет «Динамо», - высказался Сапета в выпуске на ютуб-канале «Такой футбол».
По итогам 28 туров чемпионата России динамовцы набрали 53 балла и находятся на первом месте в турнирной таблице. Столичная команда опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.
Бан пользователя