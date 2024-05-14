Экс-футболист «Динамо»: «Верю, что наконец-то «Зенит» не станет чемпионом»

«Рано, конечно, говорить, еще пару туров, но когда в другой раз? Поэтому я надеюсь и верю, что в этом году наконец-то «Зенит» не станет чемпионом, а станет «Динамо», - высказался Сапета в выпуске на ютуб-канале «Такой футбол».