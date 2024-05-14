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Агент Боселли: «Надеемся, что «Пари НН» останется в высшем дивизионе и после этого подумаем о будущем»

14 Мая 2024 • 12:05 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
20.05 20:00

Пабло Боселли, агент вингера «Пари НН» Хуана Боселли, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, решение о том, где Боселли продолжит карьеру, будет принято по окончании текущего сезона.

«У команды очень сложное положение, но мы надеемся, что она останется в высшем дивизионе и после этого уже будем принимать решение», — цитирует Пабло Боселли «РБ Спорт».

В текущем сезоне Боселли провёл за «Пари НН» 22 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего уругвайца в 700 тысяч евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Хуан Боселли

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