Агент Боселли: «Надеемся, что «Пари НН» останется в высшем дивизионе и после этого подумаем о будущем»

Пабло Боселли, агент вингера «Пари НН» Хуана Боселли, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, решение о том, где Боселли продолжит карьеру, будет принято по окончании текущего сезона.

«У команды очень сложное положение, но мы надеемся, что она останется в высшем дивизионе и после этого уже будем принимать решение», — цитирует Пабло Боселли «РБ Спорт».

В текущем сезоне Боселли провёл за «Пари НН» 22 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего уругвайца в 700 тысяч евро.