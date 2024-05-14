Гасилин: «У «Динамо» есть чемпионский фарт - он помогает им»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном чемпионстве московского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Динамо» благоволит фортуна. Много случаев знает история, когда команда, которая становилась чемпионом, вырывала эти победы. У «Динамо» есть чемпионский фарт - он помогает им», - высказался Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».
После 28 туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 53 балла и занимают первое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички в следующем матче чемпионата страны встретятся с «Крыльями Советов».
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