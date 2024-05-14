Колосков прокомментировал решение «Зенита» по Семаку

«Семак не потерял квалификацию и желание работать. Мы все считаем, что «Зенит» - непобедимая команда, но это же не мадридский «Реал». Не считаю, что Семак уже изжил себя в «Зените», - передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».