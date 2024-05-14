Колосков прокомментировал решение «Зенита» по Семаку

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, высказал мнение о решении руководства петербургского «Зенита» пролонгировать сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«Семак не потерял квалификацию и желание работать. Мы все считаем, что «Зенит» - непобедимая команда, но это же не мадридский «Реал». Не считаю, что Семак уже изжил себя в «Зените», - передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что новый трудовой договор Семака с петербургским клубом будет рассчитан до 2030 года. Под руководством этого специалиста «сине-бело-голубые» пять раз подряд выиграли чемпионат России.
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