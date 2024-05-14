Широков: «Никуда Тюкавин не уедет - ему ещё рано в Европу»

«Никуда Тюкавин не уедет - ему ещё рано в Европу. У Тюкавина раньше была проблема - слабая реализация. В этом году он её подтянул, но всё равно нужно много работать, чтобы играть в Европе», - передает слова Романа «Чемпионат».