Широков: «Никуда Тюкавин не уедет - ему ещё рано в Европу»

Экс-футболист национальной сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном трансфере нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в другой чемпионат.
«Никуда Тюкавин не уедет - ему ещё рано в Европу. У Тюкавина раньше была проблема - слабая реализация. В этом году он её подтянул, но всё равно нужно много работать, чтобы играть в Европе», - передает слова Романа «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Тюкавин занимает второе место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. На счету 21-летнего форварда 15 голов и девять результативных передач. Он уступает лишь нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.
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