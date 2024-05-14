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Кафанов: «Ростов» уже находится в поисках вратаря»

14 Мая 2024 • 11:45 Комментировать
Ростов
...
Балтика
19.05 16:30

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о поиске нового вратаря на замену Сергею Песьякову, который покинет клуб по окончании текущего сезона.

«Будет тяжело его заменить, учитывая стиль игры «Ростова»? Да, очень тяжело, так и напишите. Но клуб уже находится в поиске такого вратаря», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Песьяков защищает цвета южан с 2017 года. В текущем сезоне 35-летний голкипер провёл за «Ростов» 24 игры, пропустил 35 голов и в семи встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость опытного футболиста, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.  

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Ростов Сергей Песьяков Виталий Кафанов ещё теги

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