Экс-игрок «Зенита»: «Динамо» должно вгрызаться в этот шанс»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков подлился мнением о шансах московского «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне.

«Для меня стало удивлением, что «Динамо» за два тура до конца сезона лидирует в РПЛ. Динамовцы - молодцы. Теперь всё зависит от них. «Динамо» должно вгрызаться в этот шанс», - передает слова Широкова «Чемпионат».

За два тура до завершения нынешнего сезона Премьер-лиги «Динамо» с 53 очками лидирует в турнирной таблице. «Бело-голубые» опережают ближайшего конкурента на два балла. В ближайшем матче команда Марцела Лички сыграет с «Крыльями Советов».