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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: «Если «Динамо» выиграет чемпионат, это будет очень неожиданно по цифрам»

14 Мая 2024 • 11:37 Комментировать

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов подлился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если «Динамо» выиграет чемпионат, это будет очень неожиданно просто по цифрам - 37 пропущенных голов. Столько же, сколько у «Балтики», которая идет на вылет!» - передает слова Шалимова «РБ Спорт».

После 28 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 53 балла и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. В следующем матче «бело-голубые» на своем поле примут самарские «Крылья Советов».

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Динамо Москва Игорь Шалимов
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