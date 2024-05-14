Смородская: «Локомотив» постепенно превращается в середняка»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о выступлении столичного коллектива в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Успешным сезон «Локомотива» не назовёшь, но и провальным тоже. «Локомотив» постепенно превращается в середняка. Чтобы следующий сезон стал успешнее, нужно искать тренера», - передает слова Смородской «Чемпионат».
После 28 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 47 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Локо» сыграет против «Факела» на «РЖД Арене».
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