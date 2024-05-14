Литвинов: «Краснодар» – клуб моего детства, но я буду драться»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов, являющийся воспитанником «Краснодара», поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «быков».

«Да, это клуб моего детства, но, думаю, что буду спокоен в этом матче. Буду драться, нам, как и «Краснодару», нужна только победа», – цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Матч между «Сочи» и «Краснодаром» состоится 18 мая. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что за два тура до финиша РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. «Краснодар» же идёт третьим и продолжает вести борьбу за чемпионство.