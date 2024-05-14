Кравцов: «Морено – просто топ-тренер»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о работе с испанским тренером Робертом Морено.

«Мне очень комфортно работать с Морено. Он – просто топ-тренер. Всем это очевидно», – цитирует Кравцова «РБ Спорт».

Напомним, Морено возглавил южан минувшей зимой. Ранее он работал в «Монако», «Барселоне», «Роме», «Гранаде» и национальной сборной Испании.

После 27 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, отставая от 14-го «Оренбурга», находящегося в зоне стыковых матчей, на шесть очков.