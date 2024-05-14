Шалимов: «Спартак» играет как маленькая команда - от печки»

Бывший рулевой «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре московского «Спартака». В последнем матче чемпионата страны «красно-белые» одержали победу над «быками» со счетом 1:0.

«Спартак» раскрепощен, ушло напряжение. Но «красно-белые», как маленькие команды, танцуют от печки - от обороны, и это пока проходит», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

После 28 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 46 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Слишковича отстают от лидирующего «Динамо» на семь очков.