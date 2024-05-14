Кравцов: «Ощущаю ли я себя лидером «Сочи»? Сложно сказать»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов рассказал, является ли он лидером своей команды.

«Ощущаю ли я себя лидером команды? Сложно сказать, не знаю. Просто стараюсь в каждом матче выкладываться на сто процентов. Помогаю команде, как могу», – приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Кравцов провёл за «Сочи» 27 матчей, в которых забил четыре гола.

После 27 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на шесть очков.