Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении Константина Тюкавина и отметил, что для него было бы лучше продолжить карьеру в европейском клубе.

- Какие сильные стороны у нынешнего «Динамо»?

- Коллектив сейчас хороший. Правда, отдельно выделить какого-то футболиста, кроме Тюкавина, я не могу. Все ребята играют как единый коллектив.

- Для вас именно Тюкавин является лучшим игроком сезона у «Динамо»?

- Без вопросов. Он сейчас показывает зрелую игру, качество. Это топ-нападающий. В России давно не было такого форварда.

- До Кассьерры Тюкавину в гонке бомбардиров РПЛ остался всего один гол. Сумеет он догнать зенитовца?

- Это ведь индивидуальная награда. Не уверен, что для него она важна. Чемпионство важнее. Понятно, что личная награда это всегда хорошо, но в первую очередь принципиально выиграть золото.

- Не стоит ли Тюкавину уехать играть в Европу?

- Стоит. Если будет возможность, надо ехать летом. В этом случае и сборная России получит футболиста из европейского чемпионата. Как динамовцу, мне бы не хотелось, чтобы он покидал команду, но как человек, который любит футбол, скажу, что ему нужно развиваться и почувствовать, что такое европейский футбол. Кроме того, его отъезд будет хорошим примером для ребят, играющих в школе «Динамо». Они увидят, что если хорошо работать, то можно уехать в топовый чемпионат.

- Тюкавин потянет уровень чемпионатов из топ-5?

- Да, конечно. Любую команду из первой десятки, он, может, и не потянет на сегодняшний день, но уровень второй десятки - без проблем.

- Не думаете, что он сядет на лавку, как Захарян?

- Захарян потихоньку адаптируется. Ему тяжело, потому что там другой язык и культура. Русским тяжело играть в Европе, особенно нынешнему поколению. Это ведь не поколение Карпина, Онопко и Мостового, которые уехали, показали характер и игру. А что касается Захаряна, он тоже неплохо себя показал. Но я думаю, у Тюкавина даже лучше получится, потому что он немного старше.

Елена Григорьевская